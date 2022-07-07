Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек в Авиастроительном районе. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Надзорное ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Инцидент произошел сегодня на улице Годовикова. Девушка 1997 года рождения получила отравление легкой степени. От госпитализации она отказалась. Мужчина 1986 года рождения получил отравление средней степени, его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.



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Татьяна Леухина