В Авиастроительном районе Казани два человека отравились угарным газом в квартире

В Авиастроительном районе Казани два человека отравились угарным газом в квартире по улице Годовикова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Девушка 1997 года рождения получила отравление легкой степени. От госпитализации она отказалась. Мужчина 1986 года рождения получил отравление средней степени, его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в селе Каргали Чистопольского района обнаружили тела 80-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына с признаками отравления угарным газом. Было возбуждено уголовное дело.



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Татьяна Леухина