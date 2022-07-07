В Авиастроительном районе Казани два человека отравились угарным газом в квартире
В Авиастроительном районе Казани два человека отравились угарным газом в квартире по улице Годовикова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Девушка 1997 года рождения получила отравление легкой степени. От госпитализации она отказалась. Мужчина 1986 года рождения получил отравление средней степени, его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. Причина происшествия устанавливается.
На прошлой неделе в селе Каргали Чистопольского района обнаружили тела 80-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына с признаками отравления угарным газом. Было возбуждено уголовное дело.
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