Работодатели Казани получили на сохранение занятости 28 млн рублей субсидий

В Казани работодатели получили 28 миллионов рублей субсидий на сохранение занятости. Всего в города на реализацию мер работодателям для снижения напряженности на рынке труда направили 114 млн рублей, сообщили в мэрии города.

Одна из федеральных мер по поддержке занятости в Казани — предоставление работодателю субсидии на частичную оплату труда граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, а еще на частичную оплату сотрудникам, находящимся под риском увольнения, при их временном трудоустройстве.

Промышленным предприятиям предоставляются субсидии на организацию обучения работников под риском увольнения. Сумма субсидии, рассчитанная на одного работника, — до 59 580 рублей. По состоянию на сегодняшний день субсидия предоставлена в размере 1,4 млн рублей на обучение 118 работников.

Фото: realnoevremya.ru

По федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организовано переобучение 1 350 граждан.

Директор Центра занятости Казани Тимур Муллин рассказал что, несмотря на текущую экономическую ситуацию, «возникшую вследствие санкционного давления и ухода иностранного бизнеса из России», ситуация на рынке труда столицы Татарстана по итогам первого полугодия «остается стабильной». Численность рабочей силы составляет 643 тысячи человек, что на 2 100 человек больше, чем в 2021 году.



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Маргарита Головатенко