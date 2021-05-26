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В Татарстане обрушилась скала-арка в Камском Устье

22:59, 26.05.2021
В Татарстане обрушилась скала-арка в Камском Устье
Фото: instagram.com/vgosti_kamskoe

В Татарстане обрушилась скала-арка возле Камского Устья. Об этом сообщается в социальных сетях.

Скала входит в состав Богородских гор, которые в основном сложены из мягких пород: известняка, гипса, доломита и песчаника, поэтому они легко размываются талыми и дождевыми водами.

Вчера в СМИ появилась информация о вырубке яблоневого сада, посаженного около 150 лет назад маркизами Паулуччи. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия начал прорабатывать вопрос о внесении сада в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия.

Общество Татарстан
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