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В Салмачах на видео засняли лося

10:43, 28.06.2022
В Салмачах на видео засняли лося
Фото: кадр видео

В казанских Салмачах на видео попал лось — его сняла местная камера наблюдения, видео с животным появилось в интернет-сообществах Татарстана.

Как рассказали пользователи, животное прогуливалось по улицам поселков Салмачи и Вознесение.

На кадрах лось спокойно идет вдоль улицы и проходит мимо домов.

В конце прошлого года пользователи соцсетей рассказали, что в «Солнечном городе» в Казани разгуливает агрессивный лось. Животное находилось рядом с дорогой и вело себя беспокойно.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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