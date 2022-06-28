В Салмачах на видео засняли лося
В казанских Салмачах на видео попал лось — его сняла местная камера наблюдения, видео с животным появилось в интернет-сообществах Татарстана.
Как рассказали пользователи, животное прогуливалось по улицам поселков Салмачи и Вознесение.
На кадрах лось спокойно идет вдоль улицы и проходит мимо домов.
В конце прошлого года пользователи соцсетей рассказали, что в «Солнечном городе» в Казани разгуливает агрессивный лось. Животное находилось рядом с дорогой и вело себя беспокойно.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым