В Казани в понедельник произошло 6 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в минувший понедельник, 20 июня, произошло 195 ДТП, из которых в шести пострадали люди. Случились три наезда на пешехода и три столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали семерых водителей в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции доставлены три гражданина, которых подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 19 июня, произошло 105 ДТП, в четырех из которых пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции задержали семерых пьяных водителей, у еще трех автомобилистов не было прав на управление транспортом.



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Маргарита Головатенко