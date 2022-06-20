В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения на Волге сухогрузного теплохода с баржей

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Татарстане вечером 17 июня на Волге около Камского Устья столкнулись сухогрузный теплоход «Волго-Балт 203» и баржа №2529, буксируемая дизель-электроходом «Шлюзовой-57». По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия, допрашивают свидетелей.

Фото: Центральное МСУТ СКР

По версии следствия, столкновение сухогрузного теплохода с баржей произошло из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, которое должно было их соблюдать в силу выполняемой работы или занимаемой должности. Назначены несколько экспертиз.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В результате столкновения судна получили значительные повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба.

— В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и приняты меры по недопущению таких фактов впредь, — говорится в сообщении Центрального МСУТ СКР.

В июне в соседней с Татарстаном Чувашии на 1147-м км реки Волги в Моргаушском районе столкнулись моторный катер Voyager 67 с баржей. Погибли четверо мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).



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Татьяна Демина