В Казани 10 человек спаслись на пожаре в многоэтажке

В Казани в многоэтажке по улице Липатова произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Произошло горение вещей на кухне на втором этаже девятиэтажного дома. Самостоятельно вышли 10 человек, пострадавших в результате инцидента нет. Пожарные ликвидировали горение на площади 5 кв. м.

Сегодня в казанском поселке Киндери загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали открытое горение ориентировочно на площади 110 кв.метров. Пострадавших в результате инцидента нет.



Татьяна Леухина