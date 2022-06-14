Обвиняемая в краже 14 млн из казанского банка оспаривает арест

Фото: ok.ru (Светлана Астафьева с мужем)

В Верховном суде Татарстана началось заседание по жалобе на арест бывшей заведующей кассой дополнительного офиса «Банка Казани» Светланы Астафьевой. Обвиняемая в краже 14 млн рублей у банка не согласилась с этой мерой пресечения, но участвовать в заседании апелляционной инстанции не пожелала, передает журналист «Реального времени».



Интересы обвиняемой на заседании будет представлять ее адвокат.

Напомним, Астафьева находилась в розыске с лета 2016 года. Исчезла вместе с мужем 16 июня 2016 года, и в тот же день в «Банке Казани» обнаружили недостачу. Инкассаторы доставили в хранилище запечатанную сумку с наличными из дополнительного офиса на улице Адоратского. Но при проверке денежных пачек в них обнаружили бутафорские купюры «банка приколов».

Задержали бывшую сотрудницу банка в конце мая в Санкт-Петербурге — она несколько раз засветилась на камерах у одного из храмов, и система распознавания лиц указала полицейским на возможное сходство с беглянкой. Поделились подозрениями с коллегами из Татарстана, и уже 25 мая Астафьеву отправил в СИЗО Ново-Савиновский райсуд Казани. Ее муж получил в уголовном деле статус свидетеля.

Подробнее — в материале «Реального времени».