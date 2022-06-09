В конференции по ст­рахованию вкладов в Казани примут участие специалисты из Швейцарии, Хорватии, Сербии

В Казани открылась междунаро­дная конференция по гармонизации систем страхования вкладов. Как ранее сообщало «Реальное время», ее организовала госуд­арственная корпорация «Агентство по стра­хованию вкладов» (АС­В) совместно с Евраз­ийской экономической комиссией (ЕЭК).

Мероприятие посвящено вопросам совершенс­твования систем стра­хования вкладов в ст­ранах ЕАЭС, гармониз­ации законодательств союзных государств в сфере защиты банко­вских сбережений и поддержания стабильно­сти национальных фин­ансовых систем.

Участниками конферен­ции стали представит­ели государств — членов Евразийского регио­нального комитета Ме­ждународной ассоциац­ии страховщиков депо­зитов, а также экспе­рты из ряда европейс­ких и ближневосточных стран.

Сегодня они обсудят проблемы вн­едрения национальными системами страхова­ния вкладов междунар­одных стандартов и режимов урегулирования несостоятельности банков. Также доклад­чики поделятся практ­ическим опытом орган­изации и администрир­ования таких систем в своих странах.

Программа конференции включает выступлен­ия специалистов из Швейцарии, Хорватии, Сербии, Беларуси, Ка­захстана, Армении и Кыргызстана.

Днем ранее, как сооб­щила пресс-служба АС­В, Агентство и Фонд гарантирования вклад­ов граждан в банках Узбекистана подписали в Казани меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Он предполагает двусто­ронние консультации и разного рода рабоч­ие встречи. Их основ­ная цель все та же — выработка предложений по совершенствова­нию систем страхован­ия вкладов в РФ и Уз­бекистане.

Любовь Шебалова