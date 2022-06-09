В конференции по страхованию вкладов в Казани примут участие специалисты из Швейцарии, Хорватии, Сербии
В Казани открылась международная конференция по гармонизации систем страхования вкладов. Как ранее сообщало «Реальное время», ее организовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
Мероприятие посвящено вопросам совершенствования систем страхования вкладов в странах ЕАЭС, гармонизации законодательств союзных государств в сфере защиты банковских сбережений и поддержания стабильности национальных финансовых систем.
Участниками конференции стали представители государств — членов Евразийского регионального комитета Международной ассоциации страховщиков депозитов, а также эксперты из ряда европейских и ближневосточных стран.
Сегодня они обсудят проблемы внедрения национальными системами страхования вкладов международных стандартов и режимов урегулирования несостоятельности банков. Также докладчики поделятся практическим опытом организации и администрирования таких систем в своих странах.
Программа конференции включает выступления специалистов из Швейцарии, Хорватии, Сербии, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Днем ранее, как сообщила пресс-служба АСВ, Агентство и Фонд гарантирования вкладов граждан в банках Узбекистана подписали в Казани меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Он предполагает двусторонние консультации и разного рода рабочие встречи. Их основная цель все та же — выработка предложений по совершенствованию систем страхования вкладов в РФ и Узбекистане.
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