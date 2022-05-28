Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +20 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Днем температура воздуха в Казани составит +15..+17 градусов, в Менделеевске +16..+19 градусов, в Азнакаево +16..+18 градусов, в Нурлате +16..+20 градусов, в Апастово +15..+18 градусов.
Также днем местами синоптики прогнозируют грозу. В республике ожидается юго-западный умеренный ветер, местами сильный порывами до 15—20 м/с.
На следующей неделе в Татарстане наступит потепление. По данным Гидрометцентра республики, в понедельник и вторник ночью ожидается до +7..+13 градусов. Днем воздух прогреется до +19..+25 градусов.
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