Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов

Канада направит Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 мм. Об этом рассказала министр обороны страны Анита Ананд.

По ее словам, Украина получит поддержку в качестве нового пакета военной помощи. Снаряды могут быть использованы для орудий, которые были ранее переданы Канадой и ее союзниками, в том числе для гаубиц М777.

Фото: commons.wikimedia.org

— Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину, — цитирует главу канадского Минобороны «РИА Новости».

Несколько дней назад президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Несколькими неделями ранее американский лидер сообщил о выделении стране дополнительной поддержки на $150 млн.

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Диана Жиленкова