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Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов

20:36, 24.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов
Фото: pixabay.com

Канада направит Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 мм. Об этом рассказала министр обороны страны Анита Ананд.

По ее словам, Украина получит поддержку в качестве нового пакета военной помощи. Снаряды могут быть использованы для орудий, которые были ранее переданы Канадой и ее союзниками, в том числе для гаубиц М777.

Фото: commons.wikimedia.org

— Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину, — цитирует главу канадского Минобороны «РИА Новости».

Несколько дней назад президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Несколькими неделями ранее американский лидер сообщил о выделении стране дополнительной поддержки на $150 млн.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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