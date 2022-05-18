В Челнах проведут лесопатологическое обследование парка Прибрежный за 4 млн рублей

Исполком Набережных Челнов объявил тендер на лесопатологическое обследование парка Прибрежный — на эти цели выделят 4 млн рублей, согласно тендеру на портале госзакупок.



От подрядчика требуется обследовать территорию площадью 294,1 га. Необходимо подсчитать и оценить санитарное состояние насаждений парка, выявить вредителей и спрогнозировать очаги их размножения, разработать рекомендации по защите и улучшению санитарного состояния насаждений.

Также исполнитель должен оценить пожароопасность отдельных участков и в целом выявить угрозы для деревьев. О проведенных исследованиях необходимо будет предоставить отчет.

Подать заявку можно до 25 мая, подрядчика определят на следующий день.

В апреле в мэрии Челнов анонсировали благоустройство парка Прибрежный. Предполагается, что территория около карьера станет освещенной, здесь же разместят небольшое кафе с террасой. Вместе с проектом стартуют и экологические процедуры по восстановлению леса. Зона для выгула собак, как отметили в мэрии, станет уникальной не только для Татарстана, но и России. Для животных организуют не только игровую, но и тренировочную зону, в том числе для обучения собак-поводырей.

Маргарита Головатенко