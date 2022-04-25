С улиц Казани вывезли 1200 самосвалов грязи, листвы и мусора

Фото: Максим Платонов

К майским праздникам Казань предстоит полностью очистить от зимнего мусора. Уже за минувшие выходные из города вывезли 1200 самосвалов грязи, листвы и мусора. Об этом сообщил сегодня на традиционном «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.

Аппаратное совещание градоначальник начал со слов благодарности в адрес неравнодушных горожан, вышедших 23 апреля на общегородской субботник. Он традиционно проходит в рамках республиканского двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий, стартовавшего 1 апреля. В этом году основной акцент сделан на очистке прибрежных зон водоемов и лесополос.

Фото: Максим Платонов

— Уже сегодня по пути на работу многие увидели, насколько буквально за выходные Казань преобразилась, — отметил Метшин.

По словам градоначальника, вывезено 17 тысяч кубометров мусора — это 1200 самосвалов грязи, листвы, мусора. Однако работа продолжается — с учетом поздней весны не везде была возможность провести уборку.

— Безусловно, еще есть участки, на которых до майских праздников нам предстоит усиленно поработать. В каких-то лесопосадках, лесополосах еще лежит снег или просто влажно — весна достаточно поздняя. Нужно в рамках двухмесячника все эти работы завершить и максимально постараться к майским праздникам очистить город от зимы, зимнего мусора и сделать все для того, чтобы было чистенько, — подчеркнул Метшин.

Фото: Максим Платонов

Напомним, санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане продлится до 31 мая. В рамках него проводится очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ, территорий частного жилого сектора и др.



Также в пятницу в Казани началась подготовка памятников к летнему сезону. Монументы протирают, выявляют повреждения или наличие ржавчины, затем их промывают. В порядок приведут и прилегающие к статуям территории: отмоют лестницы, очистят тропинки и уберут мусор.

Кристина Иванова