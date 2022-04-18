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В Татарстане на модернизацию системы «Социальный регистр населения РТ» направят 54 млн рублей

02:32, 18.04.2022
В Татарстане на модернизацию системы «Социальный регистр населения РТ» направят 54 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» объявило тендер на модернизацию и сопровождение ГИС «Социальный регистр населения Татарстана». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо модернизировать характеристики и функционал существующей системы, подсистемы «Обмен данными», «Санаторно-курортные путевки», «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Татарстан», «Система долговременного ухода», модуль «СМС-информирование граждан».

На эти цели выделяется более 54 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 30 сентября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта в Татарстане Центр цифровой трансформации объявил тендер на модернизацию цифрового сервиса «Локоло». На эти цели выделили 47 млн рублей.

    Татьяна Леухина
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