В Татарстане на модернизацию системы «Социальный регистр населения РТ» направят 54 млн рублей
ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» объявило тендер на модернизацию и сопровождение ГИС «Социальный регистр населения Татарстана». Информация опубликована на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо модернизировать характеристики и функционал существующей системы, подсистемы «Обмен данными», «Санаторно-курортные путевки», «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Татарстан», «Система долговременного ухода», модуль «СМС-информирование граждан».
На эти цели выделяется более 54 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 30 сентября текущего года.
В конце марта в Татарстане Центр цифровой трансформации объявил тендер на модернизацию цифрового сервиса «Локоло». На эти цели выделили 47 млн рублей.
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