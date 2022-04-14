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В Казанском кремле музей истории Благовещенского собора закрылся на реэкспозицию

04:32, 14.04.2022
В Казанском кремле музей истории Благовещенского собора закрылся на реэкспозицию
Фото: kzn.ru

В Казанском кремле музей истории Благовещенского собора закрылся на реэкспозицию до 14 октября. Работы проводят для обновления и расширения собраний коллекций.

В ближайшее время специалисты рассмотрят и утвердят новую концепцию музея. Также будет усовершенствована адресная атрибутика учреждения, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В музее представлены православные книги XVI—XX веков, иконы, посох первого архиепископа Казанского и Свияжского Гурия, модель кареты, подаренной казанцами императрице Екатерине II в 1767 году.

Ранее в Казанском кремле национальная художественная галерея «Хазине» ГМИИ РТ продлила акцию бесплатного посещения до 30 апреля. Сейчас там экспонируются произведения Баки Урманче и Хариса Якупова, работают выставки «Рашит Газеев. В память о художнике», «Музыка цвета» к 100-летию со дня рождения Андрея Прокопьева, «Диалог с традицией» к 85-летию Абрека Абзгильдина, экспозиции гобеленов кандидата на премию им. Тукая Анатолия Егорова и декоративно-прикладного искусства мастера Софии Кузьминых.

Татьяна Леухина
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