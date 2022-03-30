«Планировал участвовать в боях против ДНР и ЛНР»: жителя Челнов арестовали по ходатайству ФСБ

До 22 мая в СИЗО отправил 45-летнего штамповщика Анатолия Фадеева сегодня Набережночелнинский суд. Его подозревают в подготовке к участию в деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».



Как выяснило «Реальное время», сотрудники ФСБ задержали Фадеева 18 марта. Первоначально предъявили административное правонарушение — демонстрацию татуировок с нацистской символикой, за что по решению суда нарушитель получил административный арест. После освобождения снова был задержан уже по уголовному делу.

Как полагают в ФСБ, подозреваемый с 2015 года общался с участниками экстремистской организации. В этом году собрал пакет необходимых для выезда на Украину документов.

«На территории Украины Фадеев планировал принимать участие в боевых действиях на стороне неонацистских группировок против Вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. В этих целях изучал информацию о тактике ведения боевых действий, правилах обращения с оружием, осуществлял самостоятельную идеологическую подготовку», — комментируют версию следствия в УФСБ по Татарстану.

Заседание суда по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Сегодня ФСБ сообщила о задержаниях сторонников украинской неонацистской группировки в 23 регионах России.

Ирина Плотникова