В Татарстане планируют производить аккумуляторы технологии AGM

Генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями рассказал, что в Татарстане планируют производить аккумуляторные системы технологии AGM.

— Если Минпром РФ нас поддержит, то мы в ближайшие 6 месяцев начнем производить. Мы с китайскими партнерами отработали, они готовы завезти нам оборудование, чтобы мы начали производить технологичные аккумуляторы для Mercedes, SCANIA и так далее, — сообщил Олег Коробченко.



Предприниматель также сообщил, что на сегодня завод в ОЭЗ «Алабуга» выпускает около миллиона аккумуляторов в год, что составляет 10% от российского рынка. Однако отечественное производство закрывает нужды внутри страны только на 50%, остальная половина приходится на импорт. В сложившейся экономической ситуации Коробченко видит большие возможности для машиностроения.

— У нас сейчас полный карт-бланш. До этого мы конкурировали с импортными аккумуляторами, у которых есть технологии, дешевые деньги, дешевое сырье, а сейчас мы можем половину второго рынка закрыть отечественными батареями, — сказал он.

Эмиль Зиянгиров