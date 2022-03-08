В Ленинградской области два человека погибли при падении легкомоторного судна
В Ленинградской области упало легкомоторное воздушное судно. В результате инцидента погибли два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.
На место падения выехали сотрудники экстренных служб. Самолет упал в Ленинградской области, Волховском районе, в населенном пункте Потанино.
В начале февраля вблизи населенного пункта Старое Сумароково в Бугульминском районе Татарстана легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку. Два человека на борту выжили.
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