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В Ленинградской области два человека погибли при падении легкомоторного судна

16:35, 08.03.2022
В Ленинградской области два человека погибли при падении легкомоторного судна
Фото: wikipedia.org

В Ленинградской области упало легкомоторное воздушное судно. В результате инцидента погибли два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

На место падения выехали сотрудники экстренных служб. Самолет упал в Ленинградской области, Волховском районе, в населенном пункте Потанино.

В начале февраля вблизи населенного пункта Старое Сумароково в Бугульминском районе Татарстана легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку. Два человека на борту выжили.

Татьяна Леухина
Происшествия

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