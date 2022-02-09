Два человека погибли при лобовом столкновении авто на трассе Казань — Шемордан

Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла сегодня в 10.00 на 67-м километре автодороги Казань — Шемордан. Автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Порше», два человека погибли, двое пострадали, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» при совершении маневра не учел дорожные и метеорологические условия и двигался на небезопасной скорости, в результате и он, и его пассажирка скончались на месте происшествия. Водителя и пассажирку из второй иномарки доставили в больницу с травмами.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан распространила предупреждение к водителям:

«В сложных метеорологических условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности. Перевозить детей в легковом автомобиле на переднем сиденье до 12 лет, на заднем сиденье до 7 лет с использованием только детских удерживающих устройств».