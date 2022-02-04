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В Казани задержали напавшего на пассажира такси

16:12, 04.02.2022
В Казани задержали напавшего на пассажира такси
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Казани задержали злоумышленника, который ночью 2-го февраля напал на пассажира такси. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Нападавшим оказался 26-летний мужчина. Ранее сотрудниками полиции было установлено местонахождение транспортного средства, на котором скрылся правонарушитель. Автомобиль BMW был найден на улице Базарной. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел на этой неделе. На улице Гладилова водитель автомобиля BMW подошел к автомобилю такси марки Lada и распылил аэрозоль в глаза сидящему на пассажирском сиденье юноше. После чего злоумышленник сел в машину и скрылся с места происшествия. Таксист вызвал скорую и полицию. Пострадавший, мужчина 1994 года рождения, получил ожог роговиц обоих глаз.

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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