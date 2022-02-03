В Казани ночью неизвестный напал на пассажира такси — мужчину госпитализировали с ранением головы
В Казани ночью 2 февраля на улице Гладилова водитель BMW подошел к такси и напал на пассажира. После этого он скрылся с места происшествия, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.
Таксист вызвал скорую и полицию. Пострадавшего экстренно госпитализировали с ранением головы. Полицейские установили местонахождение машины, на которой скрылся злоумышленник. Автомобиль нашли на Базарной улице.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника. По данному факту в отделе полиции №3 «Зареченский» УМВД России по Казани проводится проверка.
По данным СМИ, неизвестный выстрелил мужчине в глаз. В МВД по РТ информацию о стрельбе не подтвердили.
Вчера в Казани мужчина ударил по лицу водителя автобуса. По словам очевидца, напавшему не понравилось, как водитель автобуса закрыл перед ним дверь на одной из остановок.
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