В Татарстане подросток погиб и семеро человек пострадали при столкновении двух иномарок
В Татарстане подросток погиб и еще семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе. Об этом сообщили в МВД по РТ.
Авария произошла на выезде из Альметьевска. Toyota Corolla Verso выехала на встречную полосу, где и столкнулась с Hyundai Solaris.
В результате погибла 15-летняя пассажирка из Hyundai, пострадали семь человек.
Сегодня утром в Казани произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.
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