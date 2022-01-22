В Татарстане подросток погиб и семеро человек пострадали при столкновении двух иномарок

В Татарстане подросток погиб и еще семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Авария произошла на выезде из Альметьевска. Toyota Corolla Verso выехала на встречную полосу, где и столкнулась с Hyundai Solaris.

В результате погибла 15-летняя пассажирка из Hyundai, пострадали семь человек.

Сегодня утром в Казани произошло смертельное ДТП на улице Кулагина. В результате происшествия погибла пожилая женщина, выходившая из троллейбуса на одной из остановок.

Татьяна Леухина