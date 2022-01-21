В Керчи эвакуированы все школы из-за сообщений о минировании

В Керчи были эвакуированы все школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Детей отпустили домой. Занятия сегодня уже не продолжатся.

Сообщение о минировании получили городские власти. Ранее сегодня появились анонимные сообщения о минировании десяти школ в Симферополе. Там также были прекращены уроки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

20 января во всех школах Челябинска экстренно отменили занятия. В одной из гимназий учеников отправили домой, пояснив, что произошла коммунальная авария. При этом в социальных сетях писали якобы о поступивших в школы сообщениях о минировании.



Дарья Акимова