В Башкирии суд не стал смягчать сроки экс-полицейским за изнасилование коллеги

В Башкирии суд оставил без изменения обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским, осужденным за изнасилование коллеги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Осужденные обжаловали приговор в Шестом кассационном суде общей юрисдикции. Его оставили без изменений, однако суд вернул на новое рассмотрение заявленный потерпевшей гражданский иск о компенсации морального вреда, выделив его в отдельное производство, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения дела об изнасиловании девушки-дознавателя вынес обвинительный приговор троим экс-полицейским. Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев колонии, экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев — 7 лет.



Татьяна Леухина