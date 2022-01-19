Врач из Зеленодольска дала советы по купанию в проруби

Врач-терапевт поликлиники №1 Зеленодольска Юлия Долганова дала советы желающим окунуться в прорубь на Крещение. Она отметила, что участие в купаниях требует хорошего здоровья, крепких нервов, достойной физической подготовки, так как это серьезный стресс для организма.

Противопоказано купание в проруби людям, имеющим хронические заболевания, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, болезни бронхо-легочной системы. Человек, желающий окунуться, должен подготовить себя к этому заранее: принимать контрастный душ по утрам, закаливать себя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подходя к купели в халате, нужно обязательно надеть на себя куртку, быть в валенках, потому что ноги должны быть в тепле. Прежде чем окунаться, следует немного размяться, разогреть мышцы. Зайдя в купель, не нужно мочить голову. Считается, что надо три раза окунуться с головой, но Долганова не советует этого делать, иначе произойдет спазм сосудов.

В купели не нужно находиться более двух-трех минут. Человеку, употребившему алкоголь, категорически нельзя участвовать в купаниях, передает пресс-служба Минздрава РТ.



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Татьяна Леухина