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Казань заняла десятое место в рейтинге российских городов по суровости крещенских холодов

11:05, 18.01.2022 1
Казань заняла десятое место в рейтинге российских городов по суровости крещенских холодов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица Татарстана заняла десятое место в рейтинге городов России по суровости крещенских холодов. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

За последние 10 лет средняя температура в этот день в Казани составила -8,6 градуса. Холоднее всего на Крещение в городе было в прошлом году. Так, средняя температура составила -18,7 градуса, минимальная достигала -20,7 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самые суровые крещенские морозы наблюдаются в Омске, Новосибирске, Красноярске и Челябинске. Замыкают рейтинг южные города — Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Сегодня вирусолог Сергей Нетесов посоветовал не забывать на крещенских купаниях о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:52
    А Якутск,Салехард,Норильск?
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