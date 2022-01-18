Казань заняла десятое место в рейтинге российских городов по суровости крещенских холодов

Столица Татарстана заняла десятое место в рейтинге городов России по суровости крещенских холодов. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

За последние 10 лет средняя температура в этот день в Казани составила -8,6 градуса. Холоднее всего на Крещение в городе было в прошлом году. Так, средняя температура составила -18,7 градуса, минимальная достигала -20,7 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самые суровые крещенские морозы наблюдаются в Омске, Новосибирске, Красноярске и Челябинске. Замыкают рейтинг южные города — Воронеж, Волгоград и Ростов-на-Дону.



Сегодня вирусолог Сергей Нетесов посоветовал не забывать на крещенских купаниях о таких мерах предосторожности, как ношение маски и вакцинация.

Диана Жиленкова