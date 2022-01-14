В мэрии Казани сообщили, что пропавший мальчик нашелся — позже информацию опровергли

В мэрии Казани появилась информация о том, что десятилетнего мальчика, не вернувшегося домой из школы, нашли. Однако позднее эту информацию опровергли.

Источники некорректно передали информацию: оказалось, ребенка удалось отследить по камерам. На место выехали, однако мальчика еще не доставили домой. Поиски еще продолжаются.

За несколько минут до сообщения мэрии в Следкоме по Татарстану заявили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Отмечается, что мальчик ранее уже уходил из дома.

Позже отряд «Лиза Алерт» сообщил об организации выезда на поиски мальчика.

10-летний Владислав Хасанов не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. К поискам подключались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Маргарита Головатенко