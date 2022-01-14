В Казани задержан начальник инфоцентра МВД — подозревают взятки

Источники «Реального времени» сообщают о задержании офицера МВД Татарстана по подозрению во взятках за оказание содействия в получении госконтрактов для нужд силового ведомства. Речь идет о суммах в 75—100 тысяч рублей.



По версии следствия, преступления были совершены в 2019—2021 годах начальником центра информационных технологий, связи и защиты информации Ленаром Самигуллиным. Роль взяткодателя силовики приписывают представителю ряда фирм-поставщиков систем связи для полиции.

Один из источников «Реального времени» уверяет, что вину задержанный признает частично.