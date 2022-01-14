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В Казани задержан начальник инфоцентра МВД — подозревают взятки

08:03, 14.01.2022

Источники «Реального времени» сообщают о задержании офицера МВД Татарстана по подозрению во взятках за оказание содействия в получении госконтрактов для нужд силового ведомства. Речь идет о суммах в 75—100 тысяч рублей.

По версии следствия, преступления были совершены в 2019—2021 годах начальником центра информационных технологий, связи и защиты информации Ленаром Самигуллиным. Роль взяткодателя силовики приписывают представителю ряда фирм-поставщиков систем связи для полиции.

Один из источников «Реального времени» уверяет, что вину задержанный признает частично.

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