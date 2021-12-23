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В Верховном суде РТ выпустили новогоднюю «валюту» с портретами руководства

09:50, 23.12.2021 6
В Верховном суде РТ выпустили новогоднюю «валюту» с портретами руководства
Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

К Новому году в холле Верховного суда Татарстана организовали оригинальную елочную экспозицию. Один символ наступающего года Тигра украсили самодельными банкнотами с портретами председателя Верховного суда РТ и его замов, другой — нарядили поздравительными открытками от коллег из смежных ведомств, третьей елочке вручили атрибуты судьи, передает журналист «Реального времени».

В руки «зеленому судье» вручили молоточек и материалы «по административному исковому заявлению Санта Клауса (в лице Д.У. Деда Мороза) к Снеговику и Снегурочке». Предметом рассмотрения, как указано на обложке «дела», стало «установление факта наступления Нового 2022 года Тигра». Также для оформления использовали шарики и обязательные атрибуты ковидных времен — маску с QR-кодом. Под эту елочку положили подарок с надписью «отдел обеспечения судопроизводства по административным делам», где работают авторы данной композиции.

Под елочкой с шариками-пожеланиями и новогодней «валютой» с портретами Ильгиза Гилазова, его заместителей и главного бухгалтера ВС РТ импровизированных подарков пока больше всего. Идея этого оригинального украшения новогоднего дерева принадлежит отделу бюджетного планирования, учета и отчетности.

Отличились и кадровики, украсив свою елку поздравительными открытками от налоговой, Следственного комитета и коллег из других судов, в том числе других регионов страны.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе суда, данная экспозиция — это своего рода творческий конкурс для сотрудников.

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комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Чтобы это значило?
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  • Анонимно 23 дек
    Доллары США с изображением руководства ВС РТ - отражение сути правосудия в РТ. Даже не скрывают уже. позор.
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    Анонимно 23 дек
    там не доллары, а своя валюта... шутка к Новому году... возможно, не самая удачная
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  • Анонимно 23 дек
    как то не патриотично доллары США, или российские рубли в ВС РТ не котируются?
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  • Анонимно 23 дек
    Креатив, однако...
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  • Анонимно 23 дек
    Удивительно, что руководство суда не поняло, что шуток по поводу валюты, про продажность системы и т.л. не избежать.
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