В ресторане Казани ночью произошла массовая драка

В ночь со среды на четверг в ресторане на улице Ямашева в Казани произошла массовая драка, сообщает «Татарстан-24».



Драка завязалась между официантами и нетрезвыми гостями — всего в ней участвовали около 20 человек. Предварительно пьяная компания нелестно высказалась о сервисе заведения, что стало причиной потасовки. Спустя время дерущиеся переместились на улицу.

На место прибыли несколько экипажей полиции. Стражи порядка задержали самых агрессивных из толпы и доставили в отдел полиции.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о массовой драке в Зеленодольске около кафе «Go/блин». В драке участвовали не менее 30 молодых людей, принадлежащих к местным преступным группировкам. Они были вооружены металлическими прутьями.

Маргарита Головатенко