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В ресторане Казани ночью произошла массовая драка

07:19, 23.12.2021
В ресторане Казани ночью произошла массовая драка
Фото: realnoevremya.ru

В ночь со среды на четверг в ресторане на улице Ямашева в Казани произошла массовая драка, сообщает «Татарстан-24».

Драка завязалась между официантами и нетрезвыми гостями — всего в ней участвовали около 20 человек. Предварительно пьяная компания нелестно высказалась о сервисе заведения, что стало причиной потасовки. Спустя время дерущиеся переместились на улицу.

На место прибыли несколько экипажей полиции. Стражи порядка задержали самых агрессивных из толпы и доставили в отдел полиции.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о массовой драке в Зеленодольске около кафе «Go/блин». В драке участвовали не менее 30 молодых людей, принадлежащих к местным преступным группировкам. Они были вооружены металлическими прутьями.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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