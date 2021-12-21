В Зеленодольске устранили аварию на теплотрассе

Фото: прокуратура РТ

В Зеленодольске устранили аварию на теплотрассе, в скором времени должна восстановиться подача теплоснабжения в жилые дома. Об этом «Реальному времени» сообщила и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

Аварию на теплотрассе устранили в 18:00. Сейчас заполняют основную тепловую магистраль. Завершить работы планируется в течение часа. После этого начнется подача теплоснабжения в многоквартирные дома.

Сегодня сообщалось, что в Зеленодольске из-за коммунальной аварии несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения. Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку.

Диана Жиленкова