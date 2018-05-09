Список персон

Газизов Айдар Алмазович

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Общая информация

Родился 25 марта 1969 г. в г. Бугульма Республики Татарстан

Образование:

1994 г. — Казанский государственный Технологический университет (специальность «Химическая технология топлива и углеродных материалов» )

1999 г. — защитил диссертацию на звание кандидата технических наук по теме «Повышение эффективности разработки Узеньского месторождения избирательным воздействием на нефтеводонасыщенный пласт».

2004 г. — защитил диссертацию на звание доктора технических наук по теме «Регулирование заводнения неоднородных нефтяных залежей с применением осадкогелеобразующих технологий».

Трудовая деятельность:

1994-2002 гг. — работал в ОАО «Научно-исследовательский институт нефтепромысловой химии» (НИИ «Нефтепромхим», г. Казань) сначала инженером отдела технологии применения физико-химических методов повышения нефтеотдачи пластов, затем младшим научным сотрудником,

2000 г. — старший научный сотрудник.

2002-2008 гг. — ведущий специалист, генеральный директор ООО «Научно-производственная фирма «Иджат».

С 2008 г. — генеральный директор фирмы «Иджат».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31в
  • Телефон: (843) 272-89-03
  • Email: idzhat@idzhat.ru
  • Сайт: www.idzhat.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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