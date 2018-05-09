Газизов Айдар Алмазович
Общая информация
Родился 25 марта 1969 г. в г. Бугульма Республики Татарстан
Образование:
1994 г. — Казанский государственный Технологический университет (специальность «Химическая технология топлива и углеродных материалов» )1999 г. — защитил диссертацию на звание кандидата технических наук по теме «Повышение эффективности разработки Узеньского месторождения избирательным воздействием на нефтеводонасыщенный пласт».
2004 г. — защитил диссертацию на звание доктора технических наук по теме «Регулирование заводнения неоднородных нефтяных залежей с применением осадкогелеобразующих технологий».
Трудовая деятельность:
1994-2002 гг. — работал в ОАО «Научно-исследовательский институт нефтепромысловой химии» (НИИ «Нефтепромхим», г. Казань) сначала инженером отдела технологии применения физико-химических методов повышения нефтеотдачи пластов, затем младшим научным сотрудником,
2000 г. — старший научный сотрудник.
2002-2008 гг. — ведущий специалист, генеральный директор ООО «Научно-производственная фирма «Иджат».
С 2008 г. — генеральный директор фирмы «Иджат».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31в
- Телефон: (843) 272-89-03
- Email: idzhat@idzhat.ru
- Сайт: www.idzhat.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018