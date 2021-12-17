В Татарстане привлекли к ответственности мужчину, который на видео пародировал инспекторов ДПС и нарушал ПДД

Фото: Максим Платонов

В Татарстане привлекли к ответственности 23-летнего молодого человека, который на видео в соцсетях в костюме, внешне напоминающем форму сотрудников ГИБДД, пародировал работу инспекторов ДПС и использовал ненормативную лексику. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Видеоролик удалось обнаружить в ходе мониторинга социальных сетей. В нем также фигурировал автомобиль «Лада». Во время изучения контента полицейские выявили ряд нарушений ПДД. В отношении водителя составили административные материалы, в том числе за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой и с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, аннулирование регистрационных действий и др.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера ГИБДД Казани привлекла к ответственности водителя, дрифтовавшего возле «Миллениума». В отношении водителя составили административный материал по статье «Опасное вождение транспортного средства».



Диана Жиленкова