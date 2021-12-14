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Почти 20 тысяч жителей Ставрополья остались без газа из-за возгорания на газопроводе

22:45, 14.12.2021
Почти 20 тысяч жителей Ставрополья остались без газа из-за возгорания на газопроводе
Фото: pixabay.com

Из-за прорыва газопроводной трубы произошло факельное горение на территории Кочубеевского округа Ставрополья. Без газоснабжения остались 20 населенных пунктов.

Газ отключен в 7 609 домовладениях. Также под зону отключения попали 10 котельных, которые запитывают 5 школ и 5 детсадов.

Сейчас факел горения газа составляет 30-40 см, угрозы распространения нет, передает «Интерфакс».

В июне в Луганске произошел взрыв на газопроводе. От газоснабжения на время отключили 40 объектов.

ПроисшествияОбщество

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