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Путин призвал жестко спрашивать с тех, кто пренебрегает жизнью людей ради прибыли

16:19, 02.12.2021 1
Путин призвал жестко спрашивать с тех, кто пренебрегает жизнью людей ради прибыли
Фото: kremlin.ru

С лиц, которые в первую очередь думают о прибыли, пренебрегают здоровьем людей и подвергают их смертельному риску, необходимо спрашивать жестко и по закону. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.

По его словам, персональная ответственность лежит не только на руководителях предприятий, но и представителях контрольно-надзорных органов и собственниках. Это касается и соблюдения в шахтах правил техники безопасности, контроля надлежащего состояния оборудования и индивидуальных средств спасения, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Также Путин сообщил, что необходимо выяснить все причины и обстоятельства трагедии в Кемеровской области.

Сегодня сообщалось, что на шахтах Кузбасса в результате проверок после ЧП на «Листвяжной» нашли свыше 600 нарушений. Напомним, в результате аварии на шахте «Листвяжная» погибло более 50 человек.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура

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комментарии 1

комментарии

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    Спросить. А потом получить. Фсе по закону.
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