Силовики нашли у обвиняемых часть денег, украденных из сейфа СК в Казани

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Часть похищенных из 14,6 млн рублей, пропавших в начале октября вместе с сейфом из здания СК в Казани, следователи нашли и изъяли при обысках у обвиняемых. Об этом только что в Вахитовском райсуде сообщил следователь 3-го следственного управления ГСУ СКР Александр Марченков, передает с заседания журналист «Реального времени».



Со слов представителя СКР, «основная масса похищенного не обнаружена», как и пятый фигурант данного дела.

В данный момент суд рассматривает ходатайство о продлении ареста обвиняемому в этой краже Даниле Елинсону до 4 февраля. Защита предлагает домашний арест или залог в 1 млн рублей.