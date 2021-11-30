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Силовики нашли у обвиняемых часть денег, украденных из сейфа СК в Казани

11:12, 30.11.2021
Силовики нашли у обвиняемых часть денег, украденных из сейфа СК в Казани
Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Часть похищенных из 14,6 млн рублей, пропавших в начале октября вместе с сейфом из здания СК в Казани, следователи нашли и изъяли при обысках у обвиняемых. Об этом только что в Вахитовском райсуде сообщил следователь 3-го следственного управления ГСУ СКР Александр Марченков, передает с заседания журналист «Реального времени».

Со слов представителя СКР, «основная масса похищенного не обнаружена», как и пятый фигурант данного дела.

В данный момент суд рассматривает ходатайство о продлении ареста обвиняемому в этой краже Даниле Елинсону до 4 февраля. Защита предлагает домашний арест или залог в 1 млн рублей.

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