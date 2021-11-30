Казанский суд просят продлить аресты обвиняемым в краже сейфа из СК

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова (Данила Елинсон)

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит ходатайства о продлении ареста четверке фигурантов по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома. Как выяснило «Реальное время», пятый подозреваемый и деньги все еще не найдены.



Напомним, дерзкое похищение сейфа произошло в начале октября в здании СК на улице Карла Маркса в Казани. Практически сразу было установлено — к преступлению причастен прикомандированный к отделу следователь-криминалист Марат Шакиров. 5 октября его задержали при выезде за пределы Казани на трассу М-7 в московском направлении. Вину подполковник юстиции почти сразу признал.

К тому моменту показания против него уже дали задержанные ранее в Альметьевске соучастники хищения Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев.

Руслан Нургалиев. Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

Пятый фигурант дела, житель Альметьевска Дживан Мхитарян, успел скрыться, предположительно, с похищенными деньгами. Федеральный розыск пока результатов не дал.

Ранее ход расследования этой кражи взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Один из источников «Реального времени» уверяет — пропавшие с сейфом деньги следователи изымали у супруги одного из татарстанских бизнесменов — свидетеля по делу, возбужденному в апреле 2020-го по признакам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Причем именно Шакиров в составе группы был назначен ответственным за работу с вещдоками.