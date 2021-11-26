Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Поручение было дано во время совещания с постоянными членами Совбеза России.

Глава государства обратил внимание, что все разбирательства начинаются после трагедии. Для того, чтобы ничего не происходило, нужны системная работа и контроль, передает «РИА Новости».

Фото: ako.ru

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла вчера. В результате трагедии погиб 51 человек. Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Кемеровской области объявили траур. Сегодня губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что после завершения ликвидации ЧП работу шахты планируется возобновить.



Татьяна Леухина