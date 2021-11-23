СМИ: В холдинге «Вертолеты России» сменится руководство
Андрей Богинский покинет должность генерального директора холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Новым главой станет Николай Колесов, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас Колесов возглавляет АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». По данным информагентства, о решении объявят в ближайшие дни.
Богинский может стать заместителем генерального директора ОАК по гражданской авиации.
В начале ноября на Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для авиастроения, а также нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин. На церемонии присутствовали глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
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