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СМИ: В холдинге «Вертолеты России» сменится руководство

23:44, 23.11.2021
СМИ: В холдинге «Вертолеты России» сменится руководство
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Андрей Богинский покинет должность генерального директора холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Новым главой станет Николай Колесов, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас Колесов возглавляет АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». По данным информагентства, о решении объявят в ближайшие дни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Богинский может стать заместителем генерального директора ОАК по гражданской авиации.

В начале ноября на Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для авиастроения, а также нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин. На церемонии присутствовали глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Татьяна Леухина
ПромышленностьОбщество

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