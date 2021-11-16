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В Челнах обнаружили снаряд времен Гражданской войны

19:33, 16.11.2021
В Челнах обнаружили снаряд времен Гражданской войны
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах в карьере обнаружили снаряд времен Гражданской войны. Для разминирования на место происшествия прибыла спецгруппа разминирования ОМОН Росгвардии.

Для уничтожения боеприпас погрузили на машину и вывезли на полигон. Снаряд ликвидировали, угрозы он не представляет, пишут «Челнинские известия».

В сентябре на бульваре «Белые цветы» в Казани неизвестные взорвали шумовую гранату.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество

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