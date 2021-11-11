В Татарстане на базе отдыха «Дубрава» сгорели домики

В Лаишевском районе Татарстана загорелись садовые дома на базе отдыха «Дубрава». Возгорание произошло в 3 дощатых садовых домах и надворных постройках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Площадь пожара составила 250 кв. метров. В тушении пламени применили 6 стволов РСК-50, 6 звеньев ГДЗС, установили 2 мотопомпы на Волгу, а также осуществили подвоз воды. Погибших и пострадавших не оказалось.



Сегодня утром в Казани загорелся цех по производству пенопласта. Площадь пожара — 80 кв. м. В 8.53 пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

Диана Жиленкова