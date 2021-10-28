Экологи Татарстана зафиксировали факт сброса сточных вод в поселке Апастово

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана зафиксировали факт сброса сточных вод в Апастово. Нарушение было выявлено после обращения от местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на одной из автомоек поселка грязная вода сливалась не в канализационные сети, а прямо на территорию. Специалисты собрали пробы почв, в результате чего обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций сразу нескольких загрязняющих веществ — это азот, хлорид, сульфат и нефтепродукты.

Составлен протокол по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Виновному лицу выдали предписание для устранения нарушения и причин, способствующих его возникновению.

Вчера в ведомстве сообщали о ликвидации в Бавлинском районе РТ свалки площадью 300 кв. м. Исполком Крым-Сарайского сельского поселения привел территорию в надлежащее состояние.



Диана Жиленкова