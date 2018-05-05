Гатауллина Наталья Вячеславовна
Общая информация
Родилась 16 марта 1974 года в г. Казань.
Образование:
1997 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность в органах государственной статистики начала в 1997 году.
В 2006 — 2016 гг. — начальник Отдела государственной статистики в г.Казань.
В 2016 г. — заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
В январе — мае 2017 г. — врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
С мая 2017 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г.Камала, 24а
- Телефон: (843) 292-94-82
- Email: post@tatstat.ru
- Сайт: http://tatstat.gks.ru/
Дата последнего обновления: 05.05.2018