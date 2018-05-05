Гатауллина Наталья Вячеславовна

Общая информация

Родилась 16 марта 1974 года в г. Казань.

Образование:

1997 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )

Трудовая деятельность:



Трудовую деятельность в органах государственной статистики начала в 1997 году.

В 2006 — 2016 гг. — начальник Отдела государственной статистики в г.Казань.

В 2016 г. — заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

В январе — мае 2017 г. — врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

С мая 2017 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

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