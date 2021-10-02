В Казани с мебельной компании взыскали 300 тысяч рублей за недоставленный кухонный гарнитур

Московский суд Казани взыскал с мебельной компании ООО «Уют в доме» 300 тысяч рублей за срыв поставки кухонного гарнитура. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по РТ.

Договор на поставку кухонного гарнитура был заключен еще в декабре прошлого года. Цена договора — 109 тысяч рублей. Всю сумму покупатель перевел на банковскую карту физлица, но продавец свои обязательства не выполнил в полном объеме.

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Потребитель обратился в суд с исковым заявлением и попросил ведомство дать заключение в рамках гражданского дела по иску о защите прав потребителей.

Таким образом, суд постановил взыскать с компании стоимость товара в размере 94 тысяч рублей, неустойку в размере 94 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 96,5 тысячи рублей.

В сентябре Роспотребнадзор оштрафовал казанский копицентр после жалобы жительницы города о том, что в детском отделе она приобрела блокнот-ежедневник с названием «Принцесса Е…» со знаком «18+».

