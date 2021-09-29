Жителя Нижнекамска подозревают в убийстве одноклассника после попойки
Неоднократно судимого жителя Нижнекамска заподозрили в убийстве одноклассника — 46-летнего потерпевшего нашли на лестничной площадке одного из домов по улице Менделеева с пятнами крови на лице и на одежде. От травм он скончался в карете скорой помощи, сообщает МВД по Татарстану.
Полицейские выяснили, что погибший 25 сентября пришел к подозреваемому в гости. Они выпили, возникла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый нанес однокласснику множественные удары и вынес его на лестничную площадку. Подозреваемого задержали в собственной квартире.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Недавно в убийстве уроженца Набережных Челнов заподозрили 48-летнего казанца. По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник в ходе распития спиртных напитков.
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