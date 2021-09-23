«Синтез» проиграл венгерскому ОСК в матче квалификации Лиги чемпионов
«Синтез» проиграл венгерскому ОСК (12:15) во втором матче второго соревновательного дня в квалификации Лиги чемпионов по водному поло в Черногории.
Вечерняя игра дня для казанской команды началась на равных. Первый период закончился с минимальным преимуществом венгров — 4:5, хотя счет встречи открыли игроки «Синтеза».
На большой перерыв соперник ушел удвоив свой отрыв, а во второй половине смог его удержать.
В итоге ОСК добился уверенной победы со счетом 15:12.
В составе «Синтеза» самым результативным игроком матча стал Алексей Рыжов-Аленичев, забивший 6 голов. Еще 3 мяча в активе Эмиля Зиннурова.
Напомним, сегодня «Синтез» обыграл турецкий клуб «Энка» со счетом 12:6. После трех сыгранных матчей казанцы набрали 3 очка и делят четвертое место с «Аполлоном» и турками.СпортВодные виды спортаОбщество
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