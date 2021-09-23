Талия Минуллина рассказала, какая у нее базовая профессия

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина призналась, что по основному образованию она учитель французского языка. Однако затем сменила профессию, как и большинство людей в России.

— Ну спросите в вашем окружении, какая вот у него [коллеги] специальность, — заметила она во время общения с журналистами после окончания заседания инвестиционного совета в Доме правительства РТ. — Я, например, учитель французского языка. И мне пришлось получать несколько дополнительных образований, после чего устроилась на другую работу, — рассказала Минуллина.

Глава АИР Татарстана привела пример из личной жизни, чтобы показать, насколько актуальна проблема правильного выбора профессии для молодежи. «Потом многие школьники поступают туда, куда не хотели. Потом люди работают не по специальности», — отметила она.

Именно по этой причине вчера был поддержан инвестпроект татарстанской IT-компании «Дискавер Софт» по запуску мобильного приложения Round. На основе развлекательно-образовательной системы и челленджей приложение помогает подросткам определиться с будущей профессией. Президент РТ поручил провести через приложение Round республиканский конкурс по профориентации среди школьников.

Луиза Игнатьева