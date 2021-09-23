Разрулил два конфликта ОПГ, назначил смотрящего: в Казани огласили обвинение «положенцу» Нейдерову

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Не отрицал хранение оружия, но не признал себя главным криминальным лидером Татарстана сегодня в Верховном суде РТ Сергей Нейдеров. 59-летний рецидивист с тремя погашенными судимостями отрицает занятие высшего положения в преступной иерархии и статус «положенца по Татарстану», передает журналист «Реального времени».



Гособвинитель Руслан Губаев озвучил суть претензий силовиков к Нейдерову — в части незаконного оборота оружия (в тайниках в доме обвиняемого нашли пистолет и патроны) и выполнения организационно-распорядительных функций в преступной среде.

По версии обвинения, подсудимый в 2021 году дал указание прекратить конфликт между зеленодольскими группировками «Чайники» и «Карла Маркса» — после массовой драки с применением арматуры и причинением тяжких последствий, а также вмешался в осложнившиеся отношения казанских группировок «Бригада Советского района» и «Мебелька» на фоне денежного долга одного из коммерсантов.

Также в вину Нейдерову ставят назначение в декабре 2019 года нового смотрящего на «насущным общаком» — то есть ответственного за обеспечение сигаретами и едой отбывающих наказание и арестованных криминальных авторитетов.

Расследованием занимались сотрудники МВД Татарстана. Один из оперативников сегодня дал показания в качестве свидетеля.

В числе свидетелей обвинения указан «вор в законе» Роман Сычев. Суд намеревается заслушать его показания.

На прошлом заседании срок ареста Нейдерова продлили на полгода.

