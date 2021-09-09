Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Татарстане

Фото: СУ СКР по РТ

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Татарстане. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о проведенных следственных действиях.

Авария произошла сегодня на трассе Казань — Оренбург. Один человек погиб, еще пять, в том числе 12-летний ребенок, пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Honda Civic обогнал машину и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Ford Transit, в котором находились пассажиры. Водитель легковушки умер на месте. Пассажиры автобуса получили различные травмы.

Фото: sledcom.ru

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СКР.

В Минздраве РТ «Реальному времени» рассказали, что один пострадавший после ДТП находится в тяжелом состоянии. 10 человек, в том числе один ребенок, — в состоянии средней степени тяжести. Ребенка доставили в ДРКБ, девять человек — в РКБ.

Татьяна Демина